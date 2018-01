Talen Recycling wil weg uit Staphorst

Albert Talen wil zijn bedrijf Talen Recycling aan de Westerparallelweg in Staphorst verkopen. De ondernemer heeft al jaren een hoogoplopend conflict met de gemeente over een voor hem mislukte grondruil. Hij kiest eieren voor zijn geld en vertrekt.

,,Ik kan dit niet winnen, dan kan ik maar beter weggaan. Het is niet mogelijk om uit te breiden."

Er is een gegadigde voor het terrein en de provincie Overijssel wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging, die de nieuwe eigenaar wil. Dat blijkt uit stukken van de gemeente Staphorst. Wie de belangstellende is, wil Talen niet zeggen. De ondernemer wil met de opbrengst zijn vestiging in Meppel verder uitbouwen. Talen heeft ook een bedrijf in Stadskanaal.

Bezwaren blijven

De Staphorster ondernemer is niet van plan de strijdbijl met de gemeente Staphorst te begraven. Hij gaat dan wel weg, de bezwaarschriften die lopen tegen de gemeente blijven.

Talen voert al jaren oorlog met Staphorst en heeft naar eigen zeggen voor tonnen schade geleden. ,,De verkoop die ik nu wil, gaat ook weer uiterst moeizaam met de gemeente Staphorst. Het is goed om te vertrekken. Als ik wil waar ik recht op heb, ben ik 10 tot 15 jaar verder. Daar kan ik niet op wachten."

Hoofdpijndossier

Albert Talen is een van de hoofdpijndossiers ruimtelijke ordening, die de gemeente Staphorst al jaren teisteren. Het begon allemaal toen de gemeente in 2015 de tot dan toe doodlopende Westparallelweg over Talens terrein doortrok tot de Burgemeester Janssenstraat op bedrijventerrein De Baarge. Talen kreeg ter compensatie van de grond die hij kwijtraakte aan de weg een perceel aan de zuidzijde.

Om op dat nieuwe terrein afval te kunnen storten, moest Talen voor zijn 'zware' bedrijf vergunningen aanvragen bij de provincie Overijssel. Volgens Talen zou de gemeente Staphorst dat regelen, de gemeente hield het op een inspanningsverplichting.

Dwangsommen

De vergunningen kwamen niet. Talen gebruikte het perceel noodgedwongen wel en dat leverde tienduizenden euro's aan dwangsommen op. Uit pure frustratie gooide Talen de weg die ooit bij zijn bedrijf hoorde in 2015 tot drie keer toe vol afval, dat de gemeente op zijn kosten verwijderde. Het gevolg was enorm juridisch gekrakeel met talloze rechtszaken, waarbij de ondernemer naar eigen zeggen tonnen verloor.