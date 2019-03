Testbaan voor kinderwagens en een ‘car seat experience‘ in Staphorst

Donkere wanden, gedimd licht, muziek, grote tv-schermen... Je zou haast vergeten dat je in een winkel voor baby-artikelen bent als je de ‘car seat experience‘ betreedt in de gloednieuwe megastore Babypark in Staphorst.

Rond de 250 autostoeltjes staan hier in vakken die tot aan het plafond reiken als waren het museumstukken.

De gigantische winkel (4000 vierkante meter) op het industrieterrein van Staphorst is sinds donderdag open. Dat Babypark hier is neergestreken is geen toeval. Het is een winkelketen op christelijke basis wat inhoudt dat de deuren op zondag dicht blijven en ook de webwinkel op die dag niet in de lucht is. Dat past prima bij Staphorst, dat wars is van koopzondagen en ook nog eens midden in een gebied ligt waar beduidend meer baby's worden geboren dan gemiddeld in Nederland, zegt bedrijfsleider Trucianne Boerman.

Testbaan

Het toverwoord bij Babypark is: véél. Tientallen soorten babybadjes, rijen en rijen toiletverhogers, draagzakken, fietsstoeltjes en kinderwagens. Compleet met testbaan voor buggy's zodat je ook kunt voelen hoe de wielen over grind of klinkers rollen. Is de kinderwagen goed op te tillen en in de kofferbak te leggen? Je kunt het uitproberen in de testauto die ernaast staat.

Volledig scherm Yvonne Boeve op de testbaan voor kinderwagens in Babypark Staphorst. © Pedro Sluiter Foto

Op deze openingsdag komen veel stelletjes, vriendinnen en moeders met dochters meteen een kijkje nemen. Annelies Tiemens uit Staphorst snuffelt samen met haar peuterzoontje en haar moeder tussen de spulletjes. Er is een tweede telg op komst. ,,Nog zes weken", wijst ze op haar buik. ,,Leuk om even wat laatste dingetjes te halen hier.”

Wipstoeltjes

Shari en Jorian Hoos staan te dubben bij de wipstoeltjes. Het stel uit Zuidwolde heeft de meeste spullen voor de bevalling - in augustus is Shari uitgerekend - al besteld. ,,We zijn hier voor de laatste dingen. De rest hebben we gekocht bij Babypark in Hoogeveen.” Uitgerekend dat filiaal is nu gesloten, ten faveure van de nieuwe vestiging in Staphorst. ,,Staphorst ligt centraler zodat we een groter gebied kunnen bestrijken", vertelt bedrijfsleider Boerman. Al het personeel uit Hoogeveen is meegegaan naar Staphorst en omdat dit filiaal groter is, zijn ook nieuwe mensen aangetrokken.

Marieke Tanger uit Kampen staat met haar moeder en dochtertje Ismae bij het testparcours van de kinderwagens. ,,Ik ben zwanger van de tweede en we hebben nog wat spulletjes nodig. We wisten dat deze winkel vandaag zou openen en waren wel heel benieuwd. Ik heb nog een buggy nodig en wat babyspulletjes. Je kunt alles online kopen maar sommige dingen wil je toch zien en en in je handen hebben."