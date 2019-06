Thuiszorgmedewerkster uit Staphorst steelt geld van 15 bejaarden in Meppel

Een van de slachtoffers was destijds 92 jaar. De verdachte verklaarde te hebben gestolen, omdat ze geld nodig had voor haar hond die ziek was. De verdachte kwam in 2018 in beeld, nadat een bestolen bejaarde aangifte had gedaan. De politie ontdekte dat er meerdere aangiftes van diefstal van geld waren gedaan door bejaarden bij wie zij als thuiszorgmedewerkster kwam.