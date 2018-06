Tientallen oude brommers en solexen op toer door de Kop

Nog 1500 asbestda­ken in Staphorst

16 juni Op 1500 daken in de gemeente Staphorst ligt vermoedelijk nog asbest. Dat is 10 procent van het totaal aantal daken in de gemeente. In 2024 moeten alle asbestdaken verdwenen zijn en om te zorgen dat dat in Staphorst ook gebeurt, wil de gemeente de eigenaren tegemoet komen met saneringspakketten en het tijdelijk afschaffen van stortkosten.