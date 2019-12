Timmermannen op leeftijd reconstrueren oeroude klokkenstoel in Staphorst

Vrijwilligers met twee rechterhanden zijn momenteel in Staphorst bezig met de klus van hun leven. Ze bouwen naar oeroud ontwerp een klokkenstoel die (weer) aan de Olde Kerkhofsweg, net buiten het dorp komt te staan. Tot 1752 stond het bouwwerk op deze plek en dat moet weer gebeuren. De vrijwilligers willen de historie herstellen.

In de hal van bouwbedrijf Jansen is het een drukte van belang. Mannen met groeven en grijs haar construeren een fantastisch bouwwerk: een klokkenstoel naar middeleeuws ontwerp, 9,5 meter hoog, acht meter lang en een meter of vijf breed. Buiten staat een maquette. Zo moet hij worden, maar dan vijf keer zo groot. Er moet nog heel wat gebeuren, maar de mannen zijn druk doende met misschien wel de mooiste klus van hun leven. Het eerste stuk zit al in elkaar. Allemaal pen-in-gat verbinding. De heren smeren de eiken pennen in met shampoo om ze vervolgens met een houten hamer, versterkt met lood in keihard eikenhout te slaan. Je waant je op een scheepswerf. Bouwen zoals vroeger.