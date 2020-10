Tragisch ongeluk in Staphorst: kindje komt onder bestelbus terecht en raakt ernstig gewond

Burgemees­ter over commotie rond kerkdien­sten in Staphorst: 'Ik lig er niet wakker van’

18 oktober De commotie over het grote aantal bezoekers in de kerken van Staphorst en het oplopend aantal coronabesmettingen in de gemeente leidde vandaag tot minder kerkgangers tijdens de zondagsdienst. Hoe kijkt waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok (VVD) naar alle ophef? En wat vindt hij van de genomen maatregelen? Een gesprek op zondag over de toestand in het dorp.