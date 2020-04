Trekker brandt volledig uit achter boerderij in Staphorst

Technisch probleem nekt eerste digitale raadsverga­de­ring gemeente Staphorst

22 april De eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Staphorst is niet doorgegaan als gevolg van technische problemen. Nu de gemeenteraadsleden niet naar het gemeentehuis konden komen in verband met de coronamaatregelen, was besloten over te gaan tot digitaal vergaderen.