Twaalf motoren buit bij brutale roof in Staphorst: 'Dit zijn professionals'

Bij een inbraak bij Hofstede Motoren aan de Industrieweg in Staphorst zijn afgelopen nacht twaalf motoren en vijf mountainbikes gestolen. De daders hadden eerst zorgvuldig de drie camera’s en de lamp met bewegingssensor afgedekt voordat ze met de roldeur naar het bedrijf aan de slag gingen. Door het onstuimige weer heeft eigenaar Klaas Hofstede die bij zijn zaak woont niets van de brutale kraak meegekregen. ,,Was het maar waar…’’

Hofstede ontdekte de inbraak woensdagochtend tegen achten toen hij zijn dochter naar school wilde brengen. ,,Ik schrok me kapot toen ik zag dat het rolluik een stukje omhoog stond. Dat is niet best, dacht ik gelijk.’’ Na telling blijkt hij twaalf cross- en off road motoren te missen en ook vijf mountainbikes. ,,Het waren gelukkig gebruikte motoren’’, vertelt Hofstede. ,,De nieuwe staan verderop in de zaak, die zijn moeilijker te bereiken.’’ Over het precieze schadebedrag kan hij nog niet heel veel zeggen. Daarover is hij nog bezig met de verzekering, ,,maar je praat al gauw over zo’n dertigduizend euro.’’

Professionals

Hofstede is er van overtuigd dat het professionals zijn geweest die met zijn handel aan de haal zijn gegaan: ,,Als je ziet dat ze eerst mijn camera’s en lamp hebben afgedekt voordat ze aan de slag zijn gegaan. En ook de manier waarop ze de roldeur open hebben gemaakt… Daar is geen grof geweld gebruikt of zo. Die deur is nauwelijks beschadigd.’’

De dieven hebben nog geluk gehad, zegt de ondernemer. Normaal heeft hij een herdershond los door de zaak lopen. Maar hij heeft net een nieuwe: ,,Die is acht maanden oud. Nog wat te jong om los te laten lopen. Die vreet nog alles stuk.’’

Inmiddels is de ondernemer druk met nieuwe beveiligingsmaatregelen. ,,Extra barricades, hangsloten, dat soort dingen. Maar waar houdt het op hè? Je zaak moet er voor je klanten wel een beetje uitzien en je moet er zelf natuurlijk ook normaal in en uit kunnen.’’

Gewild roofgoed

Hofstede is al veertig jaar gespecialiseerd in de handel, reparatie, tuning en onderhoud van cross- en off road motoren. Met name de crossmotoren lijken momenteel gewild roofgoed. Afgelopen zaterdag nog werd in Heerde tijdens de Sinterklaascross een peperdure tweewieler gestolen. En zo’n vier weken geleden, vertelt Klaas Hofstede, werd een crossliefhebber in IJhorst slachtoffer van diefstal: ,,Alles namen ze mee. Drie motoren, onderdelen, kleding, helmen. Echt alles.’’

Dat het hier om georganiseerde misdaad gaat, staat voor Hofstede dan ook als een paal boven water. En ook dat zijn motoren al lang het land uit zijn. ,,Net als met die zitmaaiers die een tijdje vaak werden gestolen. Die verdwenen via Duitsland naar Polen. Ik denk dat mijn motoren ook onderweg zijn naar Oost-Europa. Het is de laatste jaren wel vaker raak met crossmotoren. Collega’s informeren en waarschuwen elkaar via Facebook, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er in het land een gestolen motor te koop werd aan geboden. Nee, die verdwijnen direct naar het buitenland.’’

Verband