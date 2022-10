Twee gewonden bij ongeluk op A28 tussen Meppel en Staphorst

Biblio­theek Staphorst opent informatie­punt en loket voor digitale vragen

Niet iedereen is even vaardig met computer, smartphone of online contact met de overheid. Inwoners van Staphorst kunnen hiervoor sinds kort iedere donderdag terecht in de bibliotheek. Bij het Digiloket en het Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek Staphorst kunnen zij hun digitale vragen stellen.

