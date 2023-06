Vandaag kans op bewolkte dag in Staphorst

Staphorst en Meppel willen regionale taalschool voor minderjari­ge vluchtelin­gen: ‘Instroom zal volgens verwach­ting alleen maar toenemen’

Het duurde even, maar de minderjarige vluchtelingen die bij Waanders in Staphorst worden opgevangen, gaan naar school. Daartoe is een nieuwkomersklas in het leven geroepen op locatie CNS/De Berkenhorst. Om de toestroom aan te kunnen, willen Staphorst en een aantal buurgemeenten naar een taalschool op één locatie toe.