Vergeten tosti gooit roet in het eten voor Staphorster stemmers

Video Neerhalen van illegale zendmasten gesprek van de dag in Staphorst

11 maart Ontmantelde, illegale zendmasten, piraten die zich niet zomaar laten wegjagen, politie die honden en wapenstok inzet en dan nog de driedaagse marathon van ‘Studio HKS’ bij uitgaanscentum Kisteman. Het was me het weekendje wel in Staphorst. ,,Voor de negende keer houden we een zendmarathon en acht keer is er niets aan de hand. En nu dit.”