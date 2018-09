Vertrekkend raadslid heeft forse kritiek op SGP Staphorst

Het kersverse SGP-raadslid Herman Slappendel nam deze week al weer afscheid van de raad in Staphorst. Met een extreem kritische afscheidsrede. De SGP is volgens hem veel te weinig bezig met de natuur. Klopt dat?

Op 3 juli werd Slappendel als raadslid beëdigd. Nu is hij weg. Officiële reden is dat er geen overeenstemming binnen bestuur en de fractie was over het verschuiven van de donderdagavond als fractievergadering naar een andere avond. Als marktkoopman kan Slappendel donderdagavonden niet aanschuiven. ,,Ik heb er geen woorden voor dat er geen gezamenlijk moment kon komen voor fractieberaad. Mijn noodgedwongen vertrek is een aanfluiting voor de SGP in Staphorst", aldus Slappendel.

Fatale traditie

Burgemeester Theo Segers en de andere raadsfracties betreuren het vertrek. De burgervader bestempelde het raadslid als een ‘GroenLinkser in SGP-gedaante’. Slappendel wond er in zijn afscheidsrede geen doekjes om. ,,Mijn vertrek betekent dat de SGP niemand heeft die zo circulair en duurzaam denkt. Wat ik voor ogen had gaat met deze fractie en de raad niet tot werkelijkheid komen. Niemand die het opneemt voor onze medeschepselen, de dieren. Op feestelijke momenten als bijvoorbeeld Koningsdag of een bruiloft, gaan plastic ballonnen de lucht in. Die dalen neer. Het vee eet dat op. Koeien hebben het in hun maag. Stop daarmee. Wij oogsten onze eigen oogst, onze eigen dood. Deze fatale traditie moet stoppen”.

Amper gehoor

Volgens Slappendel heeft de plaatselijke politiek nog een lange weg te gaan. ,,Het moet er hier in Staphorst allemaal zogenaamd netjes uitzien. Te vroeg gemaaide bermen. Vooral geen voorrang voor vlinders, bijen en alles wat een voedselketen terugbrengt naar de Bijbel. Mens, dier en planten in harmonie, daar gaat het om”, aldus Slappendel, die daar bij zijn eigen fractie amper gehoor voor vond. Slappendel deed bij zijn laatste stappen in de raadzaal een boodschap aan de plaatselijke politiek: ,,Ik bewandel niet de plaatselijke SGP-route. Ik handel wel naar Gods Woord. Heb hart voor de natuur.”

Ballon