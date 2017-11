Verzetsstrijder Gerrit Gunnink (94) overleden

In zijn woonplaats Almere is zondag verzetsstrijder Gerrit Gunnink op 94-jarige leeftijd overleden. In 2007 biechtte Gunnink in zijn boek De Knokploeg op dat zijn ploeg Pieter Hoppen had geliquideerd. Ze begroeven hem in het Staphorsterveld.

Rouvener Geertjan Lassche maakte in 2009 de documentaire Nooit meer laf over Gerrit Gunnink. Gunnink deed in de Tweede Wereldoorlog alles waar de meeste Nederlanders te bang voor waren: gewapend in verzet komen. Toch voelde Gerrit zich een lafaard. Want hij verzweeg twee grote geheimen: de per vergissing geliquideerde Rotterdamse ambtenaar Pieter Hoppen en de dood van een Drentse landwachter, gevolgd door verschrikkelijke represailles door de Duitsers.

Reine

Gunnink presenteerde in 2007 zijn boek De Knokploeg met verzetsonthullingen. Lassche maakte op basis van het boek de documentaire Nooit meer Laf, over de schimmen en schuldgevoelens die Gunnink tientallen jaren teisterden. Gunnink kwam in het reine met zijn geweten. In Nooit meer laf vertelt hij alles. Laf wilde hij niet meer zijn.

Nooit Meer laf is het verhaal van een man die het opruimen van zijn geweten verkiest boven de nadelige consequenties van zijn onthullingen. Hoppen bleek onschuldig. Zijn familie tastte al die jaren in het duister over het lot van Pieter Hoppen. De herbeleving zette Gerrit aan het denken. "Ik vond dat ik het de nabestaanden van Hoppen móest vertellen, nu het nog kon."