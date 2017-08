Vlag nog niet uit voor AMBC Staphorst

Motorclub AMBC wil de eigen crossaccommodatie 't Wiede Gat aan de Spoordijk opwaarderen. Hierdoor kunnen zwaardere crossmotoren op het terrein terecht en lichtere klassen weer meer trainingsuren maken. Dat mag al sinds 2014 niet meer vanwege allerlei regels, waaronder geluidsoverlast.

Tot eind deze maand kan bij de Rechtbank Overijssel beroep worden ingesteld tegen het recente raadsbesluit dat voor de AMBC de weg vrij maakt het terrein aan te passen. Met het ophogen van de geluidswal tot 7 meter denkt de club stof- en geluidsoverlast voor omwonenden op te lossen.

Omgevingsvergunning

De buren hebben er weinig vertrouwen in, zo bleek ook in de beslissende raadsvergadering. Of tegen de nieuwe omgevingsvergunning beroep wordt ingesteld, is nog onduidelijk. Een woordvoerster van advocatenkantoor Benthem Gratema, dat een aantal omwonenden bijstaat, laat weten er op dit moment niets over 'te kunnen en willen zeggen'.

Als inspreker liet advocaat Jan Teun Fuller namens dit kantoor tijdens de raadsvergadering weten dat de huidige locatie ongeschikt is voor een motorclub. ,,Dichtbij is teveel burgerbewoning, is teveel activiteit. Volgens de gemeente zijn er geen alternatieve locaties voor een crossterrein, maar volgens de omwonenden zijn die er wel degelijk. Met de huidige oplossing blijven buren overlast ondervinden."

Advocaat Vincent Tijms van bureau Cumela, die een omwonende bijstaat, laat weten er nog niet uit te zijn. ,,Mijn cliënt en ik gaan nog in beraad of we beroep instellen. Er ligt geen acceptabele oplossing."

Rechtszaak

De AMBC wacht de beroepstermijn af alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Met de kans op een rechtszaak wil de club niet het risico lopen werk voor niets te doen en al te gaan investeren in de opwaardering van de accommodatie. Het kan immers nog wel een jaar duren voor de rechterlijke hamer valt.

,,Onze vrijwilligers staan te popelen om te beginnen. Er is al een coördinerende werkgroep ingericht. Dus wat dat betreft kunnen we direct aan de slag. Maar we wachten af. Het risico te groot dat het weer misloopt. Voorlopig blijft alles bij het oude, dus mondjesmaat crossen", zegt AMBC-secretaris Henk Schra.