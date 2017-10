Voetballers IJhorst en SGP botsen: voor beide is de zondag heilig

Hoongelach in de kantine van voetbalvereniging IJhorst. Van de SGP in Staphorst moeten ze maar op zaterdag gaan spelen als ze in het dorpje willen rekenen op financiële steun. ,,Gaan we niet doen. Nooit.''

Het is zondagmiddag 14.00 uur als de scheidsrechter fluit voor de aftrap van vv IJhorst tegen vv Kuinre. Vijfde klasse, lager kan niet. Het veld is slecht, het niveau ook, zien de supporters. ,,Het was gisteravond feest in Koekange. En dat ging lang door'', verklaart Henk-Jan Bakker (27), leider van het eerste.

'Ik ben een kind van de barman'

Dit is IJhorst. Een van de drie grootste kernen van de gemeente Staphorst. Het merendeel van de gemeente is streng christelijk. IJhorst is het zwarte schaap van de kudde. Hier beginnen de veengronden, waar ze van oudsher minder van het geloof en strakke regels moeten hebben. In de kantine van de club, aan de rand van het dorp, krijgt de tap vandaag geen rust en schalt Hollandse muziek uit de boxen. Met 'Ik ben een kind van de barman' op de wijs van 'Kind van de duivel' als hoogtepunt.

'Onze inwoners in IJhorst dragen we een warm hart toe, maar we kunnen het niet eens zijn met de activiteiten van de voetbalclub op zondag.' Dat zondagse voetbal is de SGP van Staphorst een doorn in het oog. Het is de Dag des Heeren, verplichte rust. Als IJhorst aanklopt voor geld omdat het hoofdveld en trainingsveld nu echt aan groot onderhoud toe zijn, ziet voorman Lubbert Talen zijn kans. Willen ze in IJhorst rekenen op SGP-steun? Laten ze dan op zaterdag gaan voetballen. ,,Onze inwoners in IJhorst dragen we een warm hart toe, maar we kunnen het niet eens zijn met de activiteiten van de voetbalclub op zondag. Het bewaken van de zondagsrust is een opdracht die ons vanuit de Bijbel wordt gegeven." In zeven woorden samengevat: de zondag is heilig voor de SGP.

Werkdag

Dat is de zondag ook voor IJhorst. ,,Voor de meeste jongens is de zaterdag een werkdag'', legt clubvoorzitter Harry Meijer uit. ,,We voetballen al tientallen jaren op zondag. En zolang onze honderd leden dat willen, blijven we dat doen.'' Elftalleider Henk-Jan Bakker: ,,Het is van oudsher de dag dat boeren de tijd hadden voor voetbal.'' Hij dook voor zijn plezier in de lokale geschiedenis. ,,We zijn in de jaren veertig begonnen met de club. Pas in de jaren zestig kwamen ze er in Staphorst achter dat we op zondag voetbalden. Toen ging het veld op slot en moest de club thuiswedstrijden in onder meer Nieuwleusen spelen.''

Na een paar seizoenen mocht IJhorst toch weer op eigen veld spelen. Eind jaren tachtig was het complex nodig voor woningbouw en de gemeente onderhandelde met IJhorst over een ander veld. Dat kwam er. Staphorst betaalde het clubhuis, wat er verder nodig was moest het dorp zelf maar regelen. En desnoods doen ze dat weer, nu er 60.000 euro nodig is. Bakker: ,,Leden gingen destijds rond bij bruiloften en zelfs bij eredivisieclubs als Ajax en Feyenoord om geld op te halen.'' IJhorst mocht veertig jaar lang niet meer om geld vragen, dat was part of the deal. Die afspraak loopt af in 2029. Dat gaat de club niet halen met het huidige veld.

Harry Meijer: 'Spelen op zaterdag heeft één voordeel: ze gaan ná de wedstrijd feestvieren, niet de avond ervoor...'

Flauw

Misschien niet handig bedongen van het bestuur destijds, maar 'de gemeente was hierin de professional', zegt Liesbert Lubberink (53). Ze zit namens de PvdA in de gemeenteraad van Staphorst en voor drie van haar vier zonen langs de lijn deze zondagmiddag. Ze vindt dat de overheid het niet kan maken, zo'n soort contract. ,,En flauw dat de SGP dat erbij haalt.'' Het CDA heeft al laten weten het oneens te zijn met de SGP, die met vijf zetels de grootste is in de raad. ,,En ik weet bijna zeker dat ChristenUnie dat ook vindt.'' Komende dinsdagavond spreken de andere partijen zich uit, tijdens een raadsvergadering.

Is IJhorst het Catalonië van Staphorst? Glimlachende gezichten bij de supporters. Niet alles van Staphorst is fout, zeggen ze in koor. ,,We lijken meer op Asterix en Obelix'', zegt elftalleider Bakker lachend. ,,Van dat ene dorpje dat standhoudt.'' Met gereformeerd Staphorst in de rol van de Romeinen - rare jongens.