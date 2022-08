Voor de boksloten en de aardbeivlinder: slagenlandschap in Staphorst krijgt opkikker

Slagenlandschap in de Olde Maten

Dat karakteristieke gebied ontstond door turfwinning, dat vooral tussen 1830 en 1850 veel gebeurde. Via dichtgegroeide boksloten kon turf met platten boten worden afgevoerd. In april sloot de gemeente Staphorst ook al een overeenkomst met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel om herstel en behoud van het slagenlandschap te bevorderen .

Oogstfeest in de Veldschuur

In de Olde Maten staat de Veldschuur. Deze werd in 2005 door de stichting ‘Vrienden van de Olde Maten’ herbouwd als historische Staphorster boerenveldschuur. In een persbericht meldt de organisatie dat op woensdag 24 augustus van 11.00 tot 15.30 het oogstfeest plaatsvindt. Belangrijk daarbij is de rogge van het veldje in Zwartewatersklooster dat onlangs geoogst is. Deelnemers kunnen onder meer helpen met dorsen, wannen en malen van die rogge. Ook zijn er demonstraties van oude ambachten.