Voorzitter veiligheidsregio: ‘Laat je vaccineren, ook in Staphorst’

Het aantal coronabesmettingen in met name Staphorst laat al een paar weken een stijgende lijn zien. De afgelopen dagen stak de gemeente ver boven de rest van het land uit, met relatief gezien ruim driehonderd besmettingen per 100.000 inwoners. Ook in omliggende gemeenten als Zwartewaterland en Dalfsen is het aantal nieuwe besmettingen dagelijks hoog.