Vrachtwagen belandt in sloot langs A28 bij Staphorst

'Alles of niets' voor glasvezel op het platteland tussen Kampen en Staphorst

10:35 Glasvezel in de buitengebieden van Kampen, Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland? ,,Het is alles of niets", zegt Arnita van der Weerd. Zij is voorzitter van de stichting BB-NoW, die zich hard maakt voor de aanleg. Op 18 december moet de teller op 3.400 aanmeldingen staan. Eentje te weinig? ,,Dan gaat het écht niet door."