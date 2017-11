Vrachtwagen met schroot vliegt op zijn kant vlak voor tankstation

Advocaat: Einde tbs voor moeder die kind op gruwelijke wijze doodde

31 oktober De tbs-maatregel voor de moeder die in 2008 in Staphorst een van haar kinderen ophing, moet beëindigd worden. Dat vond de raadsman van de 38-jarige Grietje K. dinsdag. ,,De reclassering acht het wenselijk nog een jaartje mee te kijken, maar dat is niet langer noodzakelijk.''