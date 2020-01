Vrijspraak voor oud-directeur keukenbedrijf uit Staphorst die personeel bedreigd zou hebben

De 76-jarige Hendrik T. uit Staphorst is niet alleen oud-eigenaar maar tevens de buurman van het keukenbedrijf. Sterker nog: zijn woning en bedrijfsgebouwen lopen naadloos in elkaar over. Zijn zussen hebben het bedrijf voortgezet maar Hendrik is nog altijd voor 15 procent eigenaar. Onderling is er veel haat en nijd. Medewerkers vinden het vervelend dat de man regelmatig in het bedrijf rondscharrelt. Maar het is mijn eigen terrein, reageerde de man maandag tegenover de politierechter. In december 2018 staat T. met een balk in zijn handen tegenover twee medewerkers van het bedrijf. Hij is het zat dat ze hem met hun mobieltjes filmen. Hij zei dat hij het mobieltje uit een van hun handen zou slaan als ze bleven filmen.