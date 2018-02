Vrouw gewond bij eenzijdig ongeval Staphorst

Stemwijzers Kampen, Apeldoorn en Bronckhorst gelanceerd

14 februari De stemwijzers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn, Kampen, Staphorst, Lelystad en Bronkchorst zijn vandaag online gegaan. ,,Het was weer een race tegen de klok, maar het is gelukt. Altijd moeten er op het laatste moment nog logo's gewijzigd worden en hier en daar nog wat puntjes op de i", zegt Anita de Jong namens ProDemos, dat verantwoordelijk is voor www.stemwijzer.nl.