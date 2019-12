Vuurcontainers voor veilige jaarwisseling in Staphorst

Met de plaatsing van de containers hoopt de gemeente te voorkomen dat her en der ongelimiteerde vreugdevuurtjes ontstaan. ,,Hoewel vuurcontainers eigenlijk in strijd zijn met ons beleid om geen vreugdevuren toe te staan, hebben we toch een bewuste keuze gemaakt’’, laat burgemeester Theo Segers weten. ,,We denken dat het niet plaatsen van containers tot problemen kan leiden. Bijvoorbeeld dat her en der vuren kunnen ontstaan. De afgelopen vijf jaar zijn wij bezig om burgers zelf verantwoordelijkheid te geven voor een ordelijke jaarwisseling en de veiligheid die daarbij hoort. Dat krijgt steeds meer ingang. Uit gesprekken blijkt dat de jongeren ervoor open staan.’’

Zwaar vuurwerk

Werkgroep

Comité Zonuendan en dorpsvereniging Munnikenslag zijn dit jaar niet meer betrokken bij de jaarwisseling in Rouveen. In plaats daarvan nemen twee Rouveners zitting in de Werkgroep Oud en Nieuw, die voor de totale gemeente Staphorst actief is. De werkgroep regelt een goede jaarwisseling in de dorpen. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor de stewards die in Staphorst en Rouveen op straat rondlopen tijdens de jaarwisseling. Het zijn bekenden in de gemeenschap die een oogje in het zeil houden. Dat zijn er in Staphorst rond de 25, in Rouveen een stuk of 15.