Waanders Staphorst is carpoolers volledig beu, en legt schuld bij gemeente neer

video Deze giganti­sche babywinkel in Staphorst heeft zelfs een testbaan voor kinderwa­gens (maar blijft op zondag dicht)

28 maart Donkere wanden, gedimd licht, muziek, grote tv-schermen... Je zou haast vergeten dat je in een winkel voor baby-artikelen bent als je de ‘car seat experience‘ betreedt in de gloednieuwe megastore Babypark in Staphorst.