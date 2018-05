'Wat je advocaat ook gaat zeggen, je bent de moordenaar van Djamila', zegt oma. 'Ja..', mompelt D.

De zaak

De zaak De 47-jarige man wordt ervan verdacht dat hij het meisje om het leven gebracht heeft in Punthorst, een gehucht in de gemeente Staphorst met een groot natuurgebied: de Zwarte Dennen. Hij kwam op zaterdag 14 oktober aan het begin van de avond met het dode kind op de achterbank van zijn auto naar het politiebureau in Assen. De verdachte, die een relatie had met de moeder van Djamila, is direct opgepakt door de politie. De man zit op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle. Hij zegt dat hij erg veel spijt heeft. ,,Ik heb constant nachtmerries." Hoe lang D. met het dode meisje in zijn auto heeft rondgereden, is nog onduidelijk. Onderzocht is of D. al dan niet verminderd toerekeningsvatbaar was op het moment van het misdrijf. De uitkomsten van dat onderzoek worden naar verwachting vanmiddag tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak bekend gemaakt.