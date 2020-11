Wat moet de nieuwe burgemeester van Staphorst allemaal in zich hebben? Inwoners dachten massaal mee

Poll Dringend advies Hersteld Hervormde Kerk: laat maximaal 30 personen toe

16 oktober De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) geeft het dringende advies aan haar gemeenten om een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. De kerk in Staphorst, waar twee weken geleden nog 600 mensen per dienst werden verwelkomd, valt ook onder deze koepel. De bekritiseerde kerk wil niet zeggen of dit advies opgevolgd gaat worden.