Waterberging van 4 hectare bij Punthorst in de maak, maar voorlopig toch zonder zonnepanelen

Henk Koobs keert Christen­Unie in Staphorst de rug toe: ‘Het zijn ja-knik­kers geworden’

16 februari Henk Koobs, van 1999 tot 2014 fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Staphorst, heeft de partij de rug toegekeerd. Koobs is lid af. De Rouvener is boos en teleurgesteld in de lokale politiek. ,,Het zijn jaknikkers geworden.’’