Waterberging vol zonnepanelen in uiterste puntje van Punthorst

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat in het uiterste puntje van Punthorst de waterberging Beentjesgraven combineren met een zonneparkje. De zonnepanelen in het vier hectare grote gebied komen op pootjes, zodat ze niet in het water staan als de berging in gebruik is.

Hoe het aan te leggen zonneparkje in de waterberging Beentjesgraven op de grens met Nieuwleusen er globaal uit gaat zien, toont het waterschap dinsdag tijdens een inloopbijeenkomst in zaal Spoorzicht in Staphorst. Dan doet het waterschap ook de maatregelen voor een duurzaam waterbeheer in de gebieden Spoortippe en Punthorst uit de doeken.

,,We gaan het watersysteem duurzamer inrichten zodat er meer ruimte ontstaat om water vast te houden en waar nodig tijdig af te voeren’’, zegt omgevingsmanager Dinant Hommes van het waterschap. ,,Het is nu allemaal wat ielig, wat krap. We gaan de watergangen verbreden om extreme regenbuien op te kunnen vangen, het wordt meer klimaatbestendig.’’

Bredere sloten

Naast de aanleg van waterberging Beentjesgraven en verbreding van in totaal 18 kilometer aan sloten met een meter aan weerszijden wil het waterschap overlaten plaatsen om water in droge periodes langer vast te houden, duikers en dammen in watergangen vervangen en de onderhoudsroutes verbeteren. Deze maatregelen moeten in 2020 hun beslag krijgen.

,,We gaan nu de procedure in gang zetten om de dubbelfunctie, waterberging en zonneparkje, voor Beentjesgraven te krijgen’’, schetst Hommes de gang van zaken. ,,Om het bergingsgebied goed te kunnen gebruiken, graven we het tot een halve meter onder het maaiveld af. Dan krijg je plas dras en daar kun je geen zonnepanelen in zetten. Daarom komen ze op pootjes.’’

Onderhoud

Het retentiegebied in het uiterste puntje van Punthorst, op de grens met Nieuwleusen, is weliswaar een oppervlakte van vier hectare, maar zo groot wordt het zonneparkje niet. ,,Voor het onderhoud moeten we met een rupsvoertuigje tussen de zonnepanelen door. We hebben ongeveer een derde van het gebied nodig voor dergelijke onderhoudspaden’’, zegt de omgevingsmanager.

Grofweg kan Beentjesgraven straks 20.000 kuub water bergen. Vanuit het keukenraam zijn de zonnepanelen vrijwel niet zichtbaar, voorspelt Hommes. ,,Die komen wat lager en rondom de berging komt een wat hoger pad en een groene singel. De zonnepanelen zie je alleen van boven.’’

Duurzaam

De energie die het waterschap met de zonnepanelen opwekt, is vooralsnog voor eigen gebruik. ,,Met de inrichting van dit parkje kunnen we een deel van de energie die we gebruiken duurzaam opwekken’’, stelt Hommes.