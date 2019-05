Weidevogels in Staphorsterveld nog niet veilig

Boervriendelijk

Eigenlijk is het nu het moment om in actie te komen, geeft Wever aan. De tijd om te gaan maaien is zo goed als aangebroken. ,,Er is ook interesse voor. Ik heb gisteren vijf boeren gesproken die dachten eraan mee te doen. Het is ook een boervriendelijke regeling", stelt Wever. Hij is over het algemeen positief over hoe boeren rekening willen houden met weidevogels. ,,Het leeft onder boeren. Zij krijgen een vergoeding voor gemiste inkomsten. Ze maaien minder gras en later maaien betekent gras met minder voederwaarde. Voor die vergoeding kunnen ze bijvoorbeeld snijmaïs kopen. Maar het is niet zo dat boeren eraan verdienen."