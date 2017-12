Werk munitiecomplex Staphorst stilgelegd om veiligheid

De inspectie heeft onlangs werkzaamheden bij het munitiecomplex in Staphorst stilgelegd. Dat is gebeurd vanwege zorgen over de veiligheid, aldus de Inspectie SZW na vragen van het ANP. Ook bij complexen in Veenhuizen en Ruinen werd het werk stilgelegd.

Er waren problemen met de bliksembeveiliging. Bij het munitiecomplex Ruinen waren die geconstateerd in de eerste helft van dit jaar, maar ze bleken tijdens een nieuwe inspectie in november niet opgelost. De Rijksvastgoeddienst is verantwoordelijk voor installaties en onderhoud.

Het ministerie van Defensie bevestigt de tekortkoming. ,,Als gevolg van de geconstateerde tekortkoming zijn de werkzaamheden in enkele gebouwen tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en is het werk op alle locaties weer volledig hervat. In Veenhuizen worden nog werkzaamheden aan munitiebunkers uitgevoerd.”

Defensie laat verder weten dat de regel geldt dat er ,,niet gewerkt mag worden tijdens onweer'' maar dat de organisatie daar bovenop extra maatregelen heeft ,,om de veiligheid van het personeel te waarborgen''.