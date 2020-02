Windhoos raast over vakantiepark in IJhorst, veel bomen omgewaaid en chalets raken beschadigd

Staphorst krijgt geen gemeente­huis met meerdere functies

5 februari De verbouwing van het gemeentehuis in Staphorst tot wat werd genoemd ‘huis van de gemeenschap’ is vrijwel van de baan. Huisvesting van de gemeentelijke organisatie met het Dienstencentrum, de bibliotheek en politie in één gebouw is financieel niet haalbaar.