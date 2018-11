Windmolens splijten Staphorst: ‘We gaan de barricades op’

Politieke arrogantie, onwetendheid of klakkeloos voorbijgaan aan een vooraf dichtgetimmerd windplan voor het gebied de Lommert. Het woord verraad nemen ze nog niet in de mond, maar de pakweg 35 huishoudens in het gebied de Lommert in Staphorst voelen zich buitenspel gezet en in de steek gelaten bij de voldongen plaatsing van drie 200 meter hoge windturbines in hun 'achtertuin'. Zowel door de uitvoerende coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) als de Staphorster politiek moeten het ontgelden.