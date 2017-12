'Windmolens Staphorst kunnen prima in Staatsbossen'

De kans is klein dat de provincie akkoord gaat met de Staatsbossen. Dat is immers een NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland). Een poging om de provincie over te halen is volgens de raad de moeite waard. ,,Het gaat om een productiebos. De provincie kan voor dit bos een uitzondering maken'', aldus Lubbert Talen (SGP), die stelde de volgende raadsvergadering met een amendement van die strekking te komen. Ook Alwin Mussche (ChristenUnie), die evenals de rest van de raad liever helemaal geen nieuwe windmolens in de gemeente ziet, noemt het bos een prima optie. ,,Daar is geen overlast. Laten we in dat kader ook het bos nog eens aankaarten.''