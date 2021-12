Woningcorporatie teleurgesteld: ‘Als er aan de Wubbenlaan in Staphorst geen seniorenwoningen mogen, waar dan wel?’

Motorsport Druk programma voor Collin Veijer uit Staphorst: motorcou­reur start ook in Moto 3 Junior WK

Collin Veijer is in 2022 verzekerd van een druk programma. De talentvolle motorcoureur uit Staphorst (16) was al zeker van een start in de Red Bull MotoGP Rookies Cup, maar zal ook racen in het Moto3 Junior WK.

1 december