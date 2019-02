Zandweg dreigt te verdwijnen van Staphorsterveld

Jongeren willen 'late’ bus in Staphorst, maar niet op zondag

13 februari Dat er in de gemeente Staphorst na 20.00 uur geen busvervoer is steekt de Staphorster jongeren. ,,Dat gemis is voor ons een doorn in het oog”, beklemtoonde Jesper Kisteman deze week in de gemeenteraad, waar hij namens de Staphorster jongerenraad de resultaten van een eigen enquête over het openbaar vervoer voor het voetlicht bracht.