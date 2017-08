Zapp slaat de tenten op in IJhorst

Het is de laatste opdracht in een dag vol uitdagingen voor Nienke van kinderzender Zapp. In Zapp Skills worden deze zomer vanaf een camping in Nederland skills, oftewel vaardigheden, gepresenteerd die ieder kind wel wil kunnen doen voordat hij of zij twaalf is. Nienke rent de hele dag over de camping.

De challenge van dinsdag is voor vijftig mensen pasta met rode saus maken. Ze treft overdag voorbereidingen, die in flitsen zijn te volgen op NPO3 en rechtstreeks te zien zijn via een stream op de website. Een kok maakt het eten, maar Nienke moet zorgen voor de ingrediënten, de rode saus en het eten uiteindelijk opdienen.

Zeven weken lang presenteert YouTuber Quinty Misiedjan elke werkdag om 9.00 uur in een video samen met BN'ers een van de 20 skills op NPO Zapp. Jasper en Marius Gottlieb, bekend van jeugdserie Spangas, deden dat dinsdagochtend. Presentator Bart Meijer ging in het land op zoek naar kinderen die hij kan helpen bij het voltooien van de opdracht. Kinderen die in de buurt van IJhorst wonen kunnen Bart vragen om langs te komen.

Kinderen iets leren

De BN'ers gaan deze week ook nog kleding repareren, nepnieuws herkennen en dansen. Deze zomer zijn ze van 10 juli tot en met 25 augustus op campings in Nederland te zien. ,,Alles met het idee om kinderen iets te leren", zegt Martijn Bakker van het productieteam van het programma. ,,We zochten leuke familiecampings in Nederland en kwamen zo in IJhorst terecht."