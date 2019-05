Zeven pinken raken gewond bij stalbrand in Staphorst

Brandweerlieden rukten even voor 20.00 uur uit voor een stalbrand aan de Klaas Kloosterweg West in Staphorst. In de stal stonden zeven pinken, jonge koeien. De pinken konden voordat de brandweer arriveerde al uit de stal gehaald worden. Hierbij liepen zij wel brandwonden op. Een veearts kon de dieren ter plekke behandelen.

Hoewel de brandweer de stalbrand binnen een half uur onder controle had, zorgde de brand wel voor grote rookpluimen in de omgeving van de stal aan de Klaas Kloosterweg West. Hooi in de schuur vloog in brand. Met een shovel is de hooi uit de schuur gehaald en vervolgens buiten geblust door de brandweer. Het dak van de schuur raakte beschadigd. Hoe het hooi is gaan branden is onbekend.