Zondagsrust blijft in ere in Staphorst

video 'Rare' kazen uit Rouveen maken furore in alle uithoeken van de wereld

12:19 Zwarte kaas? Wie maakt er nou zwarte kaas? Of boerenkoolkaas, of gifgroene pestokaas? Lavendelkaas? In Rouveen maken ze zulke rare kazen en verkopen ze wereldwijd. Niet alles slaat aan, hoor. Zo is de pindakaas-kaas een regelrechte mislukking.