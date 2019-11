Zorgen over munitiecomplex in Staphorst: ‘Dit is onacceptabel’

‘Staphorst’ is niet de enige. Bij 58 procent van de vorig jaar uitgevoerde controles op plekken in Nederland waar munitie ligt opgeslagen, werden overtredingen geconstateerd. Er ligt meer munitie dan toegestaan of er liggen munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen.

Een bericht in de media over de onveiligheid deed CDA-raadslid Genevive Compagner in de Staphorster raadsvergadering aan de bel trekken. ,,In het complex Staphorst zouden overtredingen plaatsvinden. Iedereen kan nagaan dat dat een groot risico is, zowel voor het complex zelf als voor de omgeving. Dat is niet alleen zorgelijk, maar ook onacceptabel. Wat misschien voor de rest nog zorgelijker is dat die overtredingen al jaren aan de orde blijken te zijn.’’

Burgemeester boos

Compagner vroeg burgemeester Theo Segers om opheldering over de berichten in de media. Zijn verbazing om uit de media te moeten vernemen dat ook in het complex Staphorst overtredingen worden gepleegd is groot. ,,Dat is schokkend. Het hoort niet zo. Ik ben zelfs een beetje boos’’, aldus Segers. Defensie lijkt het probleem maar niet onder controle te krijgen. In 2018 ziet KMCGS dezelfde knelpunten terugkomen als in de jaren 2015, 2016 en 2017, zo laat deze dienst in het jaarrapport van mei 2019 weten.