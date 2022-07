Zuidoostelijk deel van Staphorst in beeld voor grootschalige opwekking duurzame energie

Eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel Staphorst

Wethouder Lucas Mulder van de gemeente Staphorst heeft woensdag, samen met Eddy Veenstra (directeur N.V. RENDO Holding), Bert Vos (directeur joint venture RENDO Fiber), Piet Grootenboer (directeur DELTA Netwerk) en Dirk Slot (aannemer BAM Telecom) de eerste schop in de grond gezet in Staphorst voor de aanleg van glasvezel. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Staphorst.

