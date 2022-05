Zware crash op A28 bij Rouveen: auto slaat over de kop en wordt zwaar beschadigd uit sloot getakeld

IJhorsters kopen al 400 zonnepane­len op daken, en ze willen er nog meer

Na het eerste dak met 220 zonnepanelen, gerealiseerd in 2020, is in IJhorst nu het tweede dak met nog eens 180 panelen afgerond. En daar blijft het niet bij. Energie Coöperatie IJhorst begint aan een derde project en weet al dat er interesse is voor deelname.

