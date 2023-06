Zwembad Staphorst blijft bereikbaar bij wegwerkzaamheden, en dat is goed nieuws met deze hoge temperaturen

Goed nieuws met deze hoge temperaturen voor wie een verkoelende duik wil nemen in Staphorst. Zwembad De Broene ‘eugte is tijdens de asfalteringswerkzaamheden op bedrijventerrein De Esch IV gewoon bereikbaar. Al moet wel even een andere route worden genomen.