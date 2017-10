Zwolse uitsmijter geeft discobezoeker harde klap in het gezicht en gaat de wereld over

videoMet z'n vlakke hand petste hij een discotheekbezoeker in Staphorst tegen het hoofd, maar daar heeft de Zwolse uitsmijter Loek van den Bos geen seconde spijt van. Ook niet nu de video meer dan een half miljoen keer bekeken is.

In het achttien seconden durende fragment is te zien hoe in de nacht van zaterdag op zondag voor uitgaanscentrum Kisteman een man voor Van den Bos staat, hem over z'n wang aait en vervolgens met een vlakke hand in z'n gezicht wordt geslagen door de eigenaar van de Zwolse boksschool Loekie's Gym. De beelden die gemaakt zijn door een omstander, staan op de website Dumpert.

Vervelend

,,Ik ben er niet trots op, maar ik sta er nog wel achter en ik schaam me er niet voor", zegt Van den Bos. ,,Ik had die jongen er al twee keer eerder uitgezet die avond, hij was ontzettend lastig en vervelend. Hij stond al een kwartier voor me te drammen, beledigen en dreigen, en tegen me aan te drukken. Het was genoeg geweest, dan moet je een beslissing nemen en dit was op dat moment voor mij de juiste. Anders verlies je je geloofwaardigheid als portier. Daarom heb ik hem met de vlakke hand een klap gegeven."

Na de tik krabbelde de man overeind en liep weer naar Van den Bos. ,,Toen kwamen anderen erbij die hem wegtrokken."

De Zwollenaar staat al 34 jaar aan de deur bij de Staphorster uitgaansgelegenheid aan de Oude Rijksweg. ,,Zelden gebeurt er zoiets. Ik weet echt wel wat ik doe."

Verrassende ontknoping

Overigens kende het nachtelijke voorval na sluitingstijd nog een verrassende ontknoping, stelt de Zwollenaar. ,,Ik hoorde even later dat hij jarig was en een half uur later zag ik hem weer en riep ik 'gefeliciteerd'. Toen kwam hij naar me toen, gaf me een hand en knuffelde me ook nog."

Eigenaar Henri Kisteman van het betreffende uitgaanscentrum neemt Van den Bos niets kwalijk. ,,Hij doet z'n werk, misschien was de klap wat te hard, maar die man was ook wel heel erg dronken en vervelend. Ach, in Staphorst gebeurt weleens wat. Het is een storm in een glas water."