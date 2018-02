10.000 euro startkapitaal voor Energie Coöperatie Oldemarkt

Nelson uit Steenwijk geniet met 'zijn' cheerleaders in Pyeongchang

11:27 Het moet de kers op de taart worden van de Winterspelen in Zuid-Korea: de sluitingsceremonie in het Olympisch Stadion van Pyeongchang. Maar niet veel mensen leven daar zó naartoe als Nelson Petter (41) uit Steenwijk. Hij begeleidt de twintig cheerleaders die namens Nederland in actie komen tijdens de afsluiting. Op muziek die hij zelf heeft gecomponeerd. ,,Ineens staan we vol in de schijnwerpers.’’