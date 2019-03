100.000 Vierkante meter biologische bloemenzee in Nederlands weideland

VideoZo, de eerste vierkante meters biologisch bloemenzaad zijn gezaaid. En dik! De strook weideland tegenover zuivelboerderij Weerribben Zuivel in het gehucht Nederland moet over een paar maanden wel een bloemenzee zijn.

En daar is het eigenaar Klaas de Lange van Weerribben Zuivel aan de rand van het Nationaal Park Weerribben-Wieden om te doen. Samen met boeren en consumenten wil hij dit voorjaar door het hele land 100.000 vierkante meter biologische bloemen zaaien om de biodiversiteit te vergroten en zo insecten een handje te helpen.

Aan de leerlingen uit groep 5 van basisschool Het Kompas in Vollenhove vrijdagmiddag de eerste vierkante meters in te zaaien met biologisch bloemenzaad. Als jongvee dat na een winter op stal eindelijk weer de wei in mag, bestormen de leerlingen van de juffen Tiny van de Belt en Femkelien Meijer het weiland tegenover de zuivelboerderij.

Klimaat

Een welkome praktijkles op deze zonnige vrijdagmiddag. De leerlingen weten hoe belangrijk bloemen voor onder meer bijen en vlinders zijn, aldus juf Tiny. ,,We hebben het in de klas over landbouw, veeteelt en bij het Jeugdjournaal gaat het over de klimaatmars. Met deze kinderen ga je niet naar een staking, maar op deze manier dragen we toch een steentje bij.’’

Ook zuivelboer De Lange heeft de uitgelaten groep 5 het belang van weidebloemen en -kruiden uitgelegd. Die zijn niet alleen goed voor insecten, maar ook voor weidevogels. ,,Bloemen en kruiden trekken insecten aan’’, doceert boer Klaas. ,,Een kuiken van een weidevogel heeft wel 3.000 kleine mugjes nodig. Als een kuiken die niet krijgt, gaat-ie dood.’’

Volledig scherm Sterre (links) en Jasmijn uit groep 5 van basisschool Het Kompas in Vollenhove zaaien biologisch bloemenzaad in het weiland van Weerribben Zuivel in het gehucht Nederland in de Kop van Overijssel. Samen met boeren en consumenten wil het zuivelbedrijf dit voorjaar 100.000 vierkante meter biologische bloemen zaaien om de biodiversiteit te vergroten. © Foto Freddy Schinkel

Verspreiden

Zielig of niet, de leerlingen zaaien dat het een lieve lust is. Of de instructie ‘het zaad niet zo laten vallen, maar een beetje wijd verspreiden’ is geland, is de vraag. Myrthe Bijl van Weerribben Zuivel, de bedenkster van de biologische bloemenzaadactie, is in korte tijd door haar royale voorraad heen. ,,Eén zo'n zak is goed voor 100 vierkante meter’’, zegt ze lachend. Een slordige rekensom leert dat de helft van de twintig zakken al meer dan genoeg is voor de weidestrook in Nederland. Bijl: ,,Als hier geen bloemen gaan groeien!’’

De ingezaaide strook maaien is taboe. ,,We maaien sowieso niet tot een meter of tien van de weidebloemen’’, zegt Klaas de Lange. Mooie bijkomstigheid vindt hij ook dat passanten straks kunnen genieten van de bloemenzee bij Nederland.

Jasmijn (8) en Sterre (9) hebben de smaak te pakken. De zakjes biologisch bloemenzaad die ze mee naar huis krijgen, gaan ze meteen inzaaien. ,,Het zal wel meer worden dan 100.000 vierkante meter’’, zegt Myrthe Bijl. ,,We krijgen zoveel enthousiaste reacties dat ik bij moet bestellen.’’