15 maanden cel voor 19-jarige die inbrak in crystal methvilla Willemsoord

Bewegingsmelders

De politie had bewegingsmelders in de villa geplaatst nadat er al eerder was ingebroken. De bewoner was niet thuis om de simpele reden dat hij op dat moment vast zat op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab dat in mei op het perceel is aangetroffen. De 19-jarige Raymon R. werd op 17 juni verklikt door de bewegingsmelders. Hij had al een horloge, wat kleingeld en een usb-stick uit een van de laatjes in de woning in zijn tas gestopt. Hij kon weinig anders dan de inbraak bekennen.