24-jarige man uit Koekange omgekomen na ruzie met maaltijdbezorger uit Steenwijk over besteld eten

Een 24-jarige inwoner van Koekange is in de nacht van woensdag op donderdag overleden als gevolg van een mogelijke ruzie begin juli over een maaltijdbestelling. De verdachte is een 53-jarige man uit Steenwijk. Dat meldt de politie Oost-Nederland.

De 24-jarige man raakte begin juli zwaargewond na een aanrijding met een auto en werd later in een greppel aangetroffen aan de Boslaan in het Overijsselse Basse. Na ruim tien weken is het slachtoffer in het ziekenhuis van Zwolle overleden aan zijn verwondingen.

Ongeluk of bewuste aanrijding? Dat is nog niet duidelijk

De politie meldt nu dat de 24-jarige man voor de aanrijding ruzie kreeg met de verdachte over de levering of betaling van besteld eten. ,,Het slachtoffer zou op de motorkap van de verdachte zijn gaan zitten, en de verdachte zou zijn weggereden. Daarna zou het slachtoffer van de motorkap zijn gevallen,’’ meldt politiewoordvoerder Sven Strijdbosch. Volgens hem is het nog niet duidelijk of het om bewuste aanrijding gaat of een noodlottig ongeval.

De man uit Steenwijk die in juli als verdachte is aangehouden, wordt nog steeds verdacht. ‘Onderzocht wordt of hem een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van dit ongeval met de dood als gevolg’.

De politie verricht donderdag autopsie op het lichaam, om meer te weten te komen over de precieze doodsoorzaak.

Voetbalclub houdt minuut stilte

V.v. Vitesse ‘63, de voetbalclub uit Koekange, houdt dit weekend in alle teams een minuut stilte. Het slachtoffer speelde in de jeugd bij de vereniging.