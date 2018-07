4,5 jaar cel voor drugslab bij Steenwijk

Theo van D. verbleef in de loods op de grens van Overijssel en Drenthe, die dienst deed als ruimte voor de productie van xtc. Er werd 20 kilogram MDMA (methyleendioxymethylamfetamine) aangetroffen, de grondstof voor xtc. De officier van justitie meldde in de rechtszitting dat het aantreffen van een lab waar het hele proces van grondstof tot pillen draaien plaatsvindt, zeldzaam is. De politie was al eerder getipt over de loods en maakte onder meer camerabeelden van personen die er in- en uitliepen. Die beelden leverden niets op. Alleen Van D. werd bij de inval aangehouden.

Harddrugs

De rechtbank achtte bewezen dat de Rotterdammer verantwoordelijk was voor het drugslab. Deze is zeker twee maanden in functie geweest. Gezien de grote hoeveelheid MDMA gaat het hier om de grootschalige productie van harddrugs, aldus de rechtbank in Zwolle. Van D., die in het hele onderzoek gezwegen heeft, droeg bij aan het in stand houden van de markt van verdovende middelen. De man is al eerder in verband gebracht met de productie van verdovende middelen in onder meer Twente. De celstraf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.