4000 Chinezen als cadeau naar Giethoorn

Bjarne Bouwer (15) zeilt zichzelf van Giethoorn naar Olympische Spelen in Buenos Aires

1 mei Dat jeugdzeiler Bjarne Bouwer (15) een voorsprong heeft op de concurrentie, omdat hij uit waterdorp Giethoorn komt lijkt niet meer dan logisch. Toch ziet hij het zelf anders, nu de vwo-student van de RSG in Steenwijk zich in Barcelona heeft geplaatst voor de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. ,,In Nederland zeil ik vooral op de Noordzee of op het IJsselmeer. In Giethoorn zijn het meer de sloepen en andere kleine bootjes. De recreatievaart."