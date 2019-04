41 meter lang, 140.000 kilo zwaar: zo ging zeiljacht Vagrant te water in Vollenhove

In juni 2017 ging project 402, zoals het intern wordt genoemd totdat het schip haar naam krijgt, van start. ,,Het is een bestaand schip”, vertelt van der Meer. ,,Dit jacht heeft al meer dan honderd jaar gevaren. Het is gebouwd in 1913.” De eigenaar (Royal Huisman houdt de namen van klanten altijd geheim) wilde het zoveel mogelijk authentiek houden. ,,Dit heet dan ook een refit’’, zegt Van der Meer. Zie het als een monumentaal pand dat zoveel mogelijk in zijn waarde wordt gehouden maar wel aan de moderne tijd en standaarden wordt aangepast. ,,Zoals de mast, die heeft in-mast furling, wat inhoudt dat het zeil de mast inrolt. Daarnaast wilde de klant ook easy sail handling, zodat het dus makkelijk te bedienen is.”