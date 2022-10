63-jarig slachtoffer van ongeval in Sint Jansklooster overleden

Kunstwerk van 250 bossen bladriet vestigt aandacht op natuurge­bied Weerribben-Wie­den

Wandelend in de buurt van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij Sint Jansklooster is het ineens een opvallende verschijning in het landschap. Een kunstwerk gevormd door 250 bossen bladriet. Niet bij elkaar neergezet op de traditionele manier, op een bult, maar in twee lagen kruislings liggend op de grond.

17 oktober